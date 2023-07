Service gagnant pour Daher avec l’acquisition du sous-traitant aéronautique AAA

Se diversifier tout en prenant du poids. C’est ce qui a poussé Daher à jeter son dévolu sur le sous-traitant aéronautique AAA (Assistance aéronautique et aérospatiale), une ETI de 2 000 collaborateurs créée en 1990 à Paris. L’avionneur tricolore a indiqué, lundi 3 juillet, avoir clôturé l’acquisition de cette entreprise, sans en dévoiler le montant. Une opération annoncée en février qui devrait constituer pour l’entreprise familiale de 160 ans – fournisseur d’Airbus, de Boeing ou bien encore de Dassault Aviation – un élément clé pour mettre en musique son plan stratégique « Take off 2027 ».

[...]