Serac ouvre une filiale au Mexique

Un rachat en janvier dernier, précédé par l’ouverture, en novembre 2022, d’une agence en Inde et, maintenant l’inauguration d’une nouvelle filiale à Mexico (Mexique) : Serac poursuit sur sa lancée, confirmant les intentions de la nouvelle direction qui vise à renforcer le poids du groupe sur ses métiers à l’international. Le groupe basé à La-Ferté-Bernard (Sarthe) figure parmi les constructeurs de machines d’emballage français les plus implantés à l’étranger avec trois sites de production aux États-Unis, au Brésil et en Malaisie qui s’ajoutent à ses cinq usines françaises. Il possède, en outre, une dizaine d'agences commerciales dans le monde. La nouvelle filiale mexicaine permettra de répondre aux besoins de la clientèle locale, au Mexique, mais aussi aux industriels situés en Amérique centrale et du Sud.

