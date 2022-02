Serac lance la Linea XS, une remplisseuse pour les moyennes cadences

Une ligne de remplissage de pots conçue selon les standards les plus élevés en matière d’hygiène, d’ergonomie et de flexibilité mais qui reste malgré tout accessible au plus grand nombre : tel pourrait être le portrait robot de la Linea XS, la dernière solution pour le conditionnement de produits alimentaires liquides et pâteux lancée par Serac. L’installation est conçue autour d’une cinématique linéaire. Les pots avancent en rang, sur un tapis, et sont remplis à l’aide d’une barre de becs verseurs perpendiculaire au sens d’avance du convoyeur. La ligne est calibrée pour travailler à l’intérieur d’une plage de cadences comprise entre 5000 et 12 000 pots/heure, soit une capacité somme toute assez moyenne si on la compare aux machines form-fill-seal (FFS). Elle se distingue tout d’abord par son degré d’hygiène élevé. L’expérience et le savoir-faire du constructeur sarthois – parmi les leaders mondiaux des remplisseuses aseptiques – ont sans doute contribué à ce design très qualitatif qui comporte un flux laminaire unidirectionnel placé au-dessus du module de remplissage.

Lumière pulsée

La Linea XS est conçue pour accepter d’autres modules de décontamination des emballages, au peroxyde d’hydrogène, aux UV ou à la lumière pulsée, en fonction du degré de propreté souhaité et des exigences environnementales de l’industriel. Si tous ces procédés sont efficaces contre les microorganismes, le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est en effet basé sur la chimie et implique des rejets contrairement aux deux autres basés sur l’action des rayons lumineux. La conception se veut épurée avec des entraînements mécaniques ou servomoteurs, des postes modulables au besoin, et une empreinte au sol réduite. L’objectif est de rendre cette machine évolutive. L’ergonomie n’a pas été oubliée : châssis abaissé, magasins à portée de bras, visibilité accrue sur les différentes fonctions, ... Fait intéressant, la machine, de par sa taille, peut être expédiée par conteneur sans être démontée ni décâblée. Deux versions sont disponibles, pour pots dépilables et non dépilables.

Basé à La Ferté-Bernard (Sarthe), Serac a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 119 millions d’euros et emploie 613 personnes. L’entreprise développe des solutions de conditionnement pour les boissons et les liquides alimentaires, les produits cosmétiques et ménagers. Elle possède trois usines en France, une au Brésil, une aux États-Unis et une en Malaisie et revendique une base installée de 5000 machines dans 100 pays.