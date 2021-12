Seqens passe sous pavillon américain et se renforce sur la pharma

Après des négociations entamées à la fin de l’été, le fonds d’investissement français Eurazeo a finalisé la cession des parts qu'il détenait au capital de Seqens à SK Capital Partners. Avec environ 70% du capital, le fonds américain devient l’actionnaire majoritaire du fleuron français de la chimie fine pharmaceutique, des ingrédients chimiques de spécialités, et des produits chimiques critiques. Soit un ensemble affichant un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 1,1 milliard d’euros, dénombrant 3 200 salariés, 24 sites industriels dont la moitié en France, et 10 centres de R&D. Aux côtés de SK Capital Partners, les investisseurs institutionnels Bpifrance et Nov Santé entrent aussi au capital, rejoignant des actionnaires comme Mérieux Equity Partners et Ardian.