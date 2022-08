Sept choses à savoir sur le taïwanais TSMC, leader incontestable des semi-conducteurs

Rares sont les entreprises capables de tenir tête à un Etat. A la Chine, encore davantage. TSMC est de celles-ci. Alors que les menaces chinoises d’une invasion de Taïwan sont montées d’un cran, le 2 août, à l’occasion de la visite de la présidente de la chambre des représentants des Etats-Unis Nancy Pelosi sur le territoire, le PDG de l’entreprise a prévenu : « Personne ne peut contrôler TSMC par la force. En cas d’usage de la force ou d’invasion, les installations de TSMC deviendraient inopérantes. »

Ces déclarations rappellent le positionnement stratégique de l’entreprise taïwanaise, leader mondial des semi-conducteurs devenu encore plus incontournable depuis la crise du Covid et la pénurie de puces. Pour mieux comprendre son rôle majeur dans l’économie mondiale – et pourquoi la Chine aimerait mettre la main dessus – L’Usine Nouvelle fait le point. Avec sept choses à savoir sur TSMC.

