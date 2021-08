Sept bonnes résolutions cybersécurité à adopter en entreprise dès la rentrée

Environ 1 000 milliards de dollars, une somme supérieure à 1 % du PIB mondial. Voilà ce qu'auraient coûté les cyberattaques à l'échelle planétaire en 2020, selon une étude menée par McAfee et le Centre d'études stratégiques et internationales. Parmi les victimes, les entreprises payent un lourd tribut. Rien qu'en France, 57 % d'entre elles auraient été concernées, assure le Club des Experts de la Sécurité de l’Information et du Numérique. Il existe pourtant des moyens simples pour réduire les risques et renforcer sa protection, tels que ces sept conseils à appliquer dès la rentrée.