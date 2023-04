Senoee, la plateforme de Business Intelligence qui valorise le patrimoine d’entreprise et évalue l'exposition aux risques

Via sa plateforme digitale, SENOEE collecte, structure et normalise de vastes données de patrimoine d’entreprise à travers le monde et permet à ses clients d’avoir des connaissances fines de la valeur de leurs biens afin de faciliter la souscription d’assurance dommages, mais aussi d’adopter une nouvelle dynamique opérationnelle de gestion de leurs investissements.

Une plateforme sur-mesure

Composée de cinq outils, la plateforme SENOEE permet de collecter, visualiser les données, scénariser et modéliser le risque à des fins de pilotage et de communication interne et externe. L’objectif : optimiser la connaissance des clients en termes de patrimoine, bâtiments et équipements, ainsi qu’en termes de risques associés en mobilisant des technologies algorithmiques. SENOEE peut également compter sur un vaste réseau d’experts à travers le monde pour enrichir les données et alimenter son outil SENOEE Predict, qui, grâce à un algorithme unique, permet de proposer des valorisations du patrimoine non visité et d’établir des benchmarks aussi bien internes qu’externes.

SENOEE propose à ses clients une offre sur-mesure, adaptée à leurs besoins, en fonction de la volumétrie et du degré de qualité des données recherchées, et centralise ces données jusqu’alors peu accessibles : un gain de temps conséquent qui permet de prioriser les visites d’expert et de rationaliser les budgets.

SENOEE accompagne tous les secteurs d’activité

Initialement développée à destination des Risk Managers et Responsables Assurance des entreprises, la solution SENOEE est également utilisée par les Directions Technique et Maintenance de ses clients afin de bénéficier des données collectées lors de visites et ainsi d’enrichir le pilotage du parc industriel et les budgets maintenance. Les assureurs et réassureurs, ainsi que les professionnels de la finance (fusions-acquisitions, due diligences…) peuvent également compter sur SENOEE pour les accompagner sur la valorisation des biens. De grands noms de l’industrie, notamment pharmaceutique et automobile, mais également des banques et assureurs font déjà confiance à SENOEE pour la valorisation des risques.

Pour en savoir plus : contact@senoee.com

Contenu proposé par SENOEE

https://senoee.com/