Seniors, pénibilité, salaires… L’agenda social des prochains mois s'annonce chargé

Dialogue renoué entre l’exécutif et les syndicats… Après les mois de tension engendrés par la réforme des retraites, organisations syndicales et patronales ont été reçues le 12 juillet à Matignon. Une rentrée avant l’heure pour Patrick Martin, président élu du Medef, qui ne prendra ses fonctions que le 17 juillet mais accompagnait le président sortant Geoffroy Roux de Bézieux. Rentrée également pour Marylise Léon, nouvellement élue à la tête de la CFDT, et Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, qui participaient à leur première rencontre multilatérale à Matignon, la dernière datant de mars 2021.

Objectif de la réunion : donner corps au « pacte de la vie au travail » annoncé par le président Emmanuel Macron, en préparant les futures réformes sociales. L'un des enjeux était de savoir sur quels sujets le gouvernement souhaitait intervenir en donnant une lettre de cadrage aux partenaires sociaux.

Agenda autonome et négociations tripartites

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]