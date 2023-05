Semi-conducteurs : des signaux positifs se profilent

Les dernières données de Supplyframe - une plateforme américaine spécialisée dans la mise en relation des entreprises tout au long de la chaîne d'approvisionnement électronique - publiées, début mars, dans son dernier rapport Commodity IQ révèlent des signaux positifs en faveur d'un équilibre entre l'offre et la demande et d'une réduction des problématiques de prix et de disponibilité en ce début d’année.