Semaine faste à Wall Street, nouvelle séance record pour le Dow

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini vendredi en ordre dispersé alors que la perspective d'une accélération de la reprise économique aux Etats-Unis, après l'adoption d'un plan de relance massif, fait grimper les rendements des emprunts d'Etat américains, réduisant l'attrait des valeurs technologiques à forte croissance, et favorise les secteurs sensibles à la conjoncture.