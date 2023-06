Sels nitrés : une victoire en appel pour Yuka

Le mercredi 7 juin, Yuka a obtenu gain de cause devant la Cour d'appel de Paris qui a débouté la Fédération des industriels charcutiers traiteurs (Fict). L’application nutritionnelle, qui proposait aux consommateurs de signer une pétition pour interdire les sels nitrés - nitrites de potassium (E249) et sodium E250 ainsi que nitrates de sodium (E251) et potassium (E252) - dans la charcuterie, avait été condamnée en première instance pour « dénigrement au préjudice » des charcutiers. Cette nouvelle décision infirme l'essentiel de cette première décision.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]