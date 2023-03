SedApta - Osys : Piloter sa supply chain de bout en bout : la clé pour des industries agiles

« À court et moyen terme, l’industrie se confronte à des enjeux d’approvisionnement, d’optimisation des stocks, de planification et d’exécution. Cela vient non seulement de tensions sur les composants et matières premières, mais aussi de grandes fluctuations dans la demande », analyse Fabrice Chausserais, cofondateur et COO de sedApta France.

Or l’offre déployée par sedApta, éditeur européen de solutions de Supply Chain management, apporte justement des outils aux industriels pour répondre à ces enjeux. Sa plateforme digitale, connectée aux ERP des clients, est entièrement pensée dans une approche dite de Demand Driven Manufacturing (DDM) laquelle permet d’ajuster en temps réel la fabrication. Chaque utilisateur peut y agréger différents modules, de prévisions, d’approvisionnement, de MES, d’ordonnancement ou de transport (optimisation du transport, empreinte carbone…).

Ajuster en temps réel

Comment cela se concrétise pour l’utilisateur ? C’est une tour de contrôle sur laquelle un supply chain manager ou un directeur de production vont pouvoir visualiser ce qui les intéresse et prendre des décisions rapides. On peut y visualiser les commandes en temps réel, la capacité à produire, ses consommations, son empreinte carbone, son planning financier, ou générer des prévisions. « Cela permet de piloter la supply chain de bout en bout. L’industriel peut alors ajuster ses sites de production à la demande réelle, en fonction des bons approvisionnements, au bon moment et au bon endroit », explique Fabrice Chausserais. À ses yeux, le temps est venu pour les ETI industrielles d’aller au-delà des outils de MES qui permettent certes de piloter et d’optimiser une usine mais ne prennent pas en compte l’ensemble des phases industrielles.

