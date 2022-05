Précurseur dans le Smart Manufacturing, l’éditeur européen de solutions de Supply Chain management intègre désormais la méthode DDM à sa plateforme digitale : une approche collaborative de la performance industrielle intégrant les enjeux de la Supply Chain et de la production.

Une offre unique sur le marché comme le précise Fabrice Chausserais, Directeur général de sedApta France : « Très peu d‘éditeurs sont capables d’offrir un outil permettant également d’accompagner cette démarche qui repose sur le management de la Supply Chain par la demande. Et d’accompagner une approche globale de l‘expression de la demande jusqu’à la fabrication. Nous sommes pionniers en France comme en Europe. »

L’approche DDM de sedApta s’insère ainsi à son off re de service existante (S&OP, ordonnancement, MES et GMAO) afin d’optimiser la Supply Chain et permettre de gérer des contraintes de plus en plus complexes.



Disposer d’une control tower permettant de réagir à l’instant T

La méthode DDM a pour objectifs de stabiliser les flux liés aux variations du marché et à la demande et d’éviter les variations de la Supply Chain. La demande prend alors le rôle de pilote de la Supply Chain. Son intérêt consiste à pouvoir faire des simulations en fonction des contraintes et vérifier sa capacité à produire. L’approche DDM va ainsi permettre de maîtriser de façon plus précise encore et en temps réel les approvisionnements, d’anticiper les besoins et planifier ainsi les achats, la gestion des stocks et les besoins en ressources, et la capacité à produire en fonction des variations.

« C’est une vraie plus-value pour les industriels et d’autant plus dans un environnement industriel soumis à des changements de marché rapides. Disposer d’une approche globale sur toute la chaîne de valeur est un enjeu majeur auquel notre plateforme digitale permet désormais de répondre avec efficience », ajoute-t-il.

