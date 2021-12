Secteur par secteur, ce qui change au 1er janvier 2022 dans l’industrie

De nouvelles obligations pour les sites à risques. Afin de renforcer leur sécurité, les entrepôts de stockage de matières combustibles, de liquides inflammables, les installations de tri et de transit des déchets et les installations Seveso sont désormais dans l’obligation de tenir à jour un état des matières stockées sur les sites. Cet état devra être disponible sous deux formats, le premier destiné aux services de l’État pour la gestion d’un événement accidentel, le second pour répondre aux besoins d’information de la population dans ce même cadre.