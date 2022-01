Seconde vie pour les Beluga ST d'Airbus, un bolide qui roule à l'hydrogène, nouvelle DG d'Orange... Les cinq images de la semaine

© © Eric RAZ / AIRBUS Helicopters Le transport via les Beluga ST permet de livrer des engins de grandes dimensions sans avoir à les démonter.

Airbus crée une nouvelle filiale dédiée au fret aérien

Airbus donne une seconde vie à ses Beluga ST. Ses cinq avions-cargo mis en service à partir du milieu des années 90 vont se consacrer au transport de charges exceptionnelles pour le compte d’autres industriels, du spatial au maritime, dans le cadre d'une nouvelle filiale d'Airbus : Air Beluga Transport. Pour Airbus, l’objectif est d’offrir une seconde vie à ses Beluga ST et de profiter dans le même temps de la croissance de la demande dans le fret aérien.

Maca développe un bolide à l'hydrogène

C'est un bolide qui ressemble fort aux modules de course de Star Wars. La start-up française Maca développe actuellement un démonstrateur à taille réelle, qu'elle espère faire décoller à la fin de l'année 2022. Dans sa version finale, le Carcopter devrait peser 600 kilos, mesurer près de sept mètres de long et être propulsé à l'hydrogène, grâce à six moteurs électriques de 35 kW, ce qui lui permettrait de fendre le ciel jusqu'à 250 km/h. Maca prévoit d'organiser des courses avec pilotes dès 2024, avant de proposer son véhicule aux particuliers.

Christel Heydemann prend la tête d'Orange

Âgée de 47 ans, Christel Heydemann succède à Stéphane Richard, PDG du géant français des télécoms depuis 2011. La nouvelle directrice générale occupait depuis 2017 le siège d’administratrice indépendante parmi les quinze membres du conseil d'administration de l'opérateur français. A sa prise de fonction en avril, Christel Heydemann deviendra la quatrième femme dirigeante à la tête d'une entreprise du CAC40.

Sphérique, électrique... un ingénieur indien a imaginé l'Apple Car

Alors que les rumeurs bruissent autour d'une éventuelle Apple Car, Devanga Borah, un ingénieur en mécanique indien étudiant à l'université de Tezpur, a tenté d'imaginer ce à quoi elle pourrait ressembler. Complètement autonome et 100% électrique, elle comprendrait une capsule sphérique en mesure d'accueillir deux personnes, installée sur une plateforme dotée de quatre énormes roues. Une idée qui s'ajoute aux autres designs fictifs qui ont déjà été publiés concernant l'Apple Car.

Adidas ouvre l'Open d'Australie avec un terrain de tennis en plastique recyclé

L'Open d'Australie n'a pas été que l'occasion de polémiques à propos du statut vaccinal de Novak Djokovic. Adidas en a profité pour présenter un terrain de tennis en plastique entièrement recyclé, installé sur la Grande Barrière de corail, mais sans danger pour sa faune et sa flore. Une façon d'attirer l'attention sur les 8 millions de tonnes de plastique rejetées dans les océans chaque année... et de promouvoir la nouvelle collection d'Adidas, dont chaque pièce contient au minimum 75% de déchets plastiques.