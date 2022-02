Séché Environnement accélère sur le bas carbone, des fuites de méthane liées à l'exploitation pétrolière : le Top/Flop de la semaine

© Speichim Processing Usine Speichim (groupe Séché) à Saint-Vulbas, qui régénère les solvants.

Top : Séché Environnement accélère sa transition écologique

Plus de vert chez Séché Environnement. Le groupe spécialisé dans l’économie circulaire et la dépollution ambitionne de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 25% sur la décennie d’ici à 2030, mais aussi d’accroître de 40% la décarbonation de ses clients, à horizon 2040. L’entreprise, qui est la seule productrice de brome régénéré, avait déjà reçu, en novembre dernier, une notation « strong » de la part de Standard & Poor’s à propos de sa stratégie.

Flop : des fuites massives de méthane liées à l’exploitation pétrolière et gazière

Des centaines de fuites de méthane liées aux opérations de maintenance ou aux rejets accidentels des exploitations de pétrole et de gaz ont été révélées par une enquête réalisée par le CNRS, le CEA et la start-up française Karryos. Les fuites de méthane se concentrent essentiellement au-dessus des Etats-Unis, de l’Asie centrale et de la Russie, à des niveaux différents.