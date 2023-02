Sébastien Jacques, nouveau DG des minéraliers  

Il se jette à l’eau pour son premier poste de délégué général : Sébastien Jacques est aux manettes de la Maison des eaux minérales naturelles depuis ce lundi 6 février. Le poste était vacant depuis quelques mois, Marie-Ange Badin, qui l’occupait depuis février 2021 ayant rejoint le cabinet de la secrétaire d'État à l'Écologie Bérangère Couillard. “ Je suis sincèrement ravi de défendre cette filière qui se place au carrefour de nombreux enjeux. Autour bien-sûr de la ressource en eau, mais aussi des questions d’emballage et d’économie circulaire”, réagit l’intéressé. S’il a soif de découvrir et d’explorer en profondeur les premiers, il connaît parfaitement les seconds qu’il traite depuis septembre 2018 au sein du syndicat des entreprises de l’emballage plastique Elipso dont il était responsable des Affaires publiques.

Le cœur de sa mission en tant que DG du syndicat représentatif des minéraliers français ? “ Définir une stratégie à 5-10 ans pour que la filière continue à s’épanouir, en coconstruction avec les différentes parties prenantes, comme j’ai pu contribuer à le faire chez Elipso. Le tout en restant ancré dans les réalités industrielles, écologiques et territoriales”, répond le trentenaire qui veut notamment faire progresser les taux de collecte et l’incorporation de matière recyclées et, par là même, l’idée qu’une bouteille PET totalement circulaire intégrant 100% de recyclé ne peut pas être considérée de la même façon qu’une bouteille en matière vierge à usage unique...

De Sciences Po à Dauphine

Sébastien Jacques est sorti en 2015 de Sciences Po Strasbourg avant de repartir pour deux années d’études en 2018 dans le cadre d’un Master Affaires publiques suivi en alternance à Paris-Dauphine. “Durant mes années à Sciences Po, je menais en parallèle des études de Cinéma à l’université. J’ai travaillé durant 4 ans dans la production de petits films d’auteur. C’est ainsi que j’ai commencé à collaborer avec les pouvoirs publics et que j’ai progressivement réalisé que c’était la voie professionnelle que je voulais suivre. J’ai donc repris mes études puis rejoint Elipso pour créer le poste de responsable des Affaires publiques”, retrace-t-il.

Présidée depuis juin 2014 par Denis Cans, ex-DG de Nestlé Waters France, la Maison des eaux minérales naturelles représente, avec environ 80 % des mises en marché hexagonales, la diversité des entreprises de la filière, de la PME au grand groupe.