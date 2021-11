SEB veut tenir sa promesse d’appareils réparables

15 jours gratuits et sans engagement

Début 2021, SEB a ouvert à Paris, porte de la Chapelle, RépareSEB, un lieu dédié à l’économie circulaire. Des personnes éloignées de l’emploi y sont formées au métier de réparateur, en remettant en état des produits électroménagers, ensuite vendus à un prix « solidaire ». Le groupe, qui a démarré ce projet avec six personnes, vise une trentaine de réinsertions par an et l’ouverture d’autres lieux de réparation.