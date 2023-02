Seb se redresse sur le marché professionnel mais brille moins auprès des ménages

Les professionnels font les affaires de Seb. En 2022, les ventes du fabricant de produits de petit électroménager domestique (33 000 salariés dans le monde) ont globalement reculé de 1,2%, à 7,9 milliards d’euros, et de 4,7% à taux de change et périmètre constants. Le groupe explique la différence entre les deux chiffres par un effet devises issu de l’appréciation du dollar américain et du yuan chinois.

La reprise d'activité dans les cafés-hôtels-restaurants et les espaces de travail a bénéficié au pôle "professionnel" de Seb (+15,6% en croissance organique, à 725 millions d’euros de chiffre d’affaires).

[...]