Seb acquiert Forge Adour, le premier fabricant européen de planchas

Mardi 4 juillet, le Groupe Seb a annoncé avoir fait l’acquisition de Forge Adour, afin de se hisser au rang de leader européen de la plancha. Créée en 1978, cette entreprise (140 salariés, près de 25 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022), jusqu’alors dirigée par la famille Marin, conçoit et fabrique donc des planchas, ainsi que des produits et accessoires dédiés à la cuisine en extérieur. Elle possède six magasins dans le sud-ouest de la France. Les fonctions support et la R&D sont basées à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), l’usine à Villafranca de los Barros, dans le sud-ouest de l'Espagne.

