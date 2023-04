Séance hésitante en vue à Wall Street, le pétrole continue de monter

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue sans direction claire lundi tandis que les indices en Europe montent prudemment à mi-séance, la progression des cours du pétrole soutenant les valeurs du secteur tout en ranimant les incertitudes sur l'inflation.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,3% pour le Dow Jones, quasiment stable pour le S&P-500 et en baisse de 0,6% pour le Nasdaq.À Paris, le CAC 40 gagne 0,47% à 7;356,73 vers 10h45 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,05% et à Londres, le FTSE 0,79%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,15%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,24% et le Stoxx 600 de 0,13%.

Les cours du pétrole affichent pour l'instant leur plus forte progression quotidienne depuis un an: le Brent s'octroie 5,06% à 83,93 dollars le baril et le brut léger américain 5,21% à 79,61 dollars.

Cette performance découle de la décision inattendue de l'Opep+ de réduire davantage sa production, de plus d'un million de baril par jour à partir de mai, afin, selon les pays producteurs, de maintenir la stabilité du marché pétrolier.Les observateurs s'interrogent sur l'impact de cette poussée des prix de l'énergie sur l'inflation et si elle est à même d'inciter les banquiers centraux à continuer plus longtemps qu'attendu la remontée des taux d'intérêt, à condition qu'il n'y ait pas de nouvelles turbulences dans le secteur bancaire.

Les traders évaluent à 60% la probabilité d'un resserrement monétaire en mai, contre environ 48% vendredi, selon le baromètre FedWatch de CME Group.

"Il faudra un certain temps pour voir précisément où le prix du pétrole évolue et dans quelle mesure cela a un impact sur les prix mondiaux", a déclaré SPI Asset Management. "Néanmoins, cette annonce peut entrainer une accélération de l'inflation alors que la chute des prix de l'énergie est le principal facteur de désinflation cette année".LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Ce sont les valeurs pétrolières qui tirent les marchés actions à la hausse: l'indice Stoxx du pétrole et du gaz prend 3,8%; TotalEnergies, BP, Shell et Eni gagnent de 3,8% à 4,64%.

La hausse des rendements obligataires soutient le rebond du secteur bancaire. A Paris, Credit agricole, BNP Paribas et Société générale prennent de 1,56% à 3,30%, figurant parmi les plus fortes hausses du CAC.

"Un prix du pétrole plus élevé est évidemment une bonne chose pour les producteurs d'énergie et l'idée que cela puisse entraîner une hausse des taux d'intérêt est une bonne nouvelle pour les banques, des taux plus élevés leur permettant de gagner plus facilement de l'argent", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.

"Mais ailleurs, ce n'est pas une si bonne nouvelle car une politique monétaire plus stricte pèsera sur la demande, ce qui pourrait réduire les dépenses".

A contre-courant, UBS abandonne 3,68%, le parquet fédérale suisse ayant ouvert une enquête sur le rachat de Credit Suisse.

TAUX

Les rendements des emprunts d'Etat américains remontent avec la probabilité accrue d'une hausse de l'objectif de taux des "fed funds" dans un mois: le deux ans prend plus de trois points de base à 4,0978% et le dix ans à 3,5185%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, la référence en Europe, s'octroie environ deux points à 2,327%.

CHANGES

Après avoir pris jusqu'à 0,54% en séance, le dollar est inchangé face aux autres grandes devises.

L'euro, profitant de la stabilisation du dollar, remonte à 1,0867.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JOUR

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h00 Indice ISM manufacturier mars 47,5 47,7

(Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)