Séance hésitante en Europe avec une série d'indicateurs économiques

À Paris, le CAC 40 prend vendredi 0,11% à 7.271,23 vers 08h10 GMT. Sur l'ensemble du trimestre, l'indice parisien affiche à ce stade une croissance de 12,31%, à la faveur d'un trimestre entamé dans l'euphorie, avant le contre-coup né de la crise des banques qui ramène ses gains sur le mois à seulement 0,04%.

À Londres, le FTSE 100 grignote 0,05% et à Francfort, le Dax grappille 0,02%.

L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,04%, le FTSEurofirst 300 de 0,03%. Le Stoxx 600 grignote 0,02%, s'acheminant vers un second trimestre dans le vert (+7,07% à ce stade), mais une baisse de 1,34% sur l'ensemble du mois.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également une ouverture stable avec une baisse de 0,05% pour le Dow Jones, une hausse de 0,04% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,08% pour le Nasdaq. Ce dernier indice, riche en valeurs technologiques, est en passe de gagner plus de 14% sur le trimestre, dans un contexte d'anticipation d'une pause dans la remontée des taux d'intérêt, dont l'impact commence à se matérialiser aussi bien sur l'inflation que la conjoncture.

Dans la lignée des chiffres sur les prix à la consommation publiés jeudi en Allemagne et en Espagne, l'inflation en France harmonisée aux normes européennes a ralenti en mars à 6,6% sur un an. Les variations mensuelles sur l'inflation restent cependant fortes et les données sous-jacente témoignent d'une hausse persistante des prix. Les chiffres pour l'ensemble de la zone euro sont prévus à 09h00 GMT.

Aux Etats-Unis, l'indice des prix PCE en février, très suivi par la Réserve fédérale américaine (Fed), est attendu en 12h30 GMT et les économistes anticipent un ralentissement à 0,4% après la hausse de 0,6% en janvier.

Concernant la conjoncture économique, la Grande-Bretagne a échappé de peu à une récession au quatrième trimestre avec une croissance de 0,1%, mais en Allemagne, les ventes au détail ont baissé contre toute attente en février, de 1,3% sur un mois, tandis qu'en France, la consommation des ménages a reculé de 0,8% en février. Les données sur les revenus et dépenses des ménages américains sont prévues à 12h30 GMT.

En Bourse, le compartiment européen de la distribution, tiré notamment la veille par les prévisions de H&M, gagne encore (+0,7%), meilleure performance du Stoxx 600.

L'indice européen des banques, en repli de 0,9%, accuse à l'opposé la plus forte baisse, la Maison blanche ayant annoncé de nouvelles mesures destinées à renforcer l'encadrement des banques de taille moyenne, un retour à la régulation qui pourrait freiner le marché.

Dans l'actualité des entreprises, ABB est dans le vert après l'annonce d'un nouveau plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars, tandis qu'Ocado (+1,63%) est porté par sa victoire en justice contre le groupe norvégien de robotique AutoStore (-11,79%) dans une affaire de brevets.

Côté baisse, le groupe allemand Sartorius chute de 5,67% après l'annonce du rachat pour 2,4 milliards d'euros du français Polyplus, spécialiste de la thérapie génique.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)