Séance calme en vue à Wall Street avant les inscriptions au chômage

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en petite hausse jeudi à l'ouverture et les Bourses européennes évoluent sur de très faibles écarts et dans des volumes limités à mi-séance, les investisseurs reprenant leur souffle à deux jours du nouvel an après une bonne séquence pour les actifs risqués sur fond d'optimisme quant aux perspectives économiques.