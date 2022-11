Sealed Air s’invite dans les caisses-outres

L’américain Sealed Air (SEE en Bourse) veut « devenir une entreprise de classe mondiale, axée sur le numérique, qui automatise des solutions d'emballage durables ». Dans le cadre de cette stratégie, il va acquérir Liquibox, le fabricant de caisses-outres, d’équipements associés et de robinets, présent sur les marchés de l’alimentaire, des boissons, des biens de consommation et de l’industrie, auprès du fonds d’investissement Olympus Partners. Le montant de la transaction s’élève à 1,15 million de dollars, soit 13,5 fois l’Ebitda (excédent brut d’exploitation) de l’entreprise.

[...]