Connu pour les marques Cryovac dans l’alimentaire, Sealed Air et Bubble Wrap dans la protection et le calage, ou encore Autobag dans l’ensachage, Sealed Air en crée une nouvelle, Prismiq, pour réunir l’ensemble de ses solutions de conception, d’impression numérique et d’emballage « intelligent ». « L’avenir de l’emballage et des services graphiques numériques est là. Optimisé par notre technologie d'impression numérique qui change la donne, Prismiq crée une valeur formidable pour nos clients en permettant une automatisation sans contact dans nos installations et dans leurs opérations et en faisant de la durabilité des emballages une réalité », commente Ted Doheny, le Pdg du groupe américain.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]