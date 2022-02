Sealed Air investit dans l’impression numérique de sachets

Foxpak utilise des presses numériques HP.

Investir dans des technologies et des « business models » disruptifs en vue d'accélérer sa croissance : telle est la feuille de route que Sealed Air, l’un des géants mondiaux de l’emballage s’est fixé. Le groupe américain présent dans le conditionnement alimentaire, l’emballage de protection et les solutions pour l'e-commerce avec ses marques Cryovac, Bubble Wrap et Autobag, annonce le rachat de Foxpak Flexibles, un spécialiste de l’impression et du façonnage de sachets en plastique. Basée à Collon, en Irlande, où elle emploie 33 personnes, cette entreprise dispose de presses numériques HP et de machines traditionnelles. Elle est notamment présente sur le segment des petites et moyennes séries qui, grâce aux technologies numériques, peuvent être réalisées rapidement et à moindre coût.

Bouchon verseur

Les sachets coussin, à quatre coins scellés, de type Doypack, avec ou sans bouchon verseur font partie de son offre qui s’adresse au secteur alimentaire, à l’alimentation animale et au snacking. Sealed Air veut créer des produits à plus forte valeur ajoutée en s’appuyant sur l’expertise de Foxpak dans la conception graphique et l'impression numérique. « Ensemble, nous allons donner un coup d'accélérateur à notre futur numérique par des innovations en matière d'emballages dits "intelligents" pour les grandes marques du monde entier », a déclaré Ted Doheny, Pdg de Sealed Air. Présent dans 30 pays, Foxpak a produit 156 millions d’emballages pour plus de 750 clients au cours de ses dix-huit ans d’existence.

Sealed Air a généré 4,9 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2020 et emploie 16 500 employés.