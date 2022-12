Sealed Air investit dans la découpe numérique de carton ondulé

Bien connu pour ses emballages alimentaires et notamment pour ses films barrière Cryovac destinés à la viande et au fromage, Sealed Air est également présent dans le domaine de l’emballage de protection. Le groupe américain a renforcé sa présence sur ce segment en acquérant, en 2015, le spécialiste français des machines d’encaissage B+ Equipement puis le fabricant britannique de systèmes d’ensachage Autobag en 2019.

Le partenariat qu’il vient de conclure avec l’israélien Highcon doit être considéré à l’aune de sa stratégie de développement sur le segment, en forte croissance, du e-commerce. Sealed Air investit 8 millions de dollars dans le cadre de cette collaboration stratégique qui porte à la fois sur la fourniture de machines et de services.

Laser et impression 3D

Pour rappel, Highcon a développé une technologie qui permet de découper et de rainer des plaques en carton plat et ondulé en mode 100% numérique dans le cadre de productions de petites et moyennes séries. Le processus exploite le laser pour la découpe et l’impression 3D pour le rainage. L’accord signé avec Sealed Air comprend justement l'achat d'un système de découpe-rainage numérique Highcon Beam 2C pour une livraison et une installation au premier trimestre 2023. Le système, qui affiche une vitesse maximale de 4000 feuilles par heure, permettra au groupe américain d'accélérer les tests relatifs au développement de nouveaux produits et à fabriquer des emballages en petite série qui seront livrés aux clients. L’investissement de 8 millions de dollars a état réalisé sous forme de dette convertible et, à hauteur de 15 %, d’obligations convertibles.