Scott Automation remporte une commande record au Canada

Les chiffres donnent le tournis : 600 unités de stockage permettant de préparer 3000 cartons par heure et d’expédier 40 000 cartons par jour, à raison de 120 palettes par heure. Mais, en termes de montants, c’est surtout celui de la facture qui donne des ailes à Scott Automation : 35 millions de dollars. « Il s’agit de notre plus grosse commande depuis le début de notre existence en 1964 », se félicite Frédéric Hermier, directeur de la branche manutention et logistique de l’entreprise basée à Ploemeur (Morbihan). Le contrat, signé avec JBS, l’un des plus gros transformateurs de viande bovine au Canada, comporte la livraison d’un système de stockage et de préparation des palettes complètement automatisé pour l'usine de Brooks, située à proximité de Calgary (Canada). La partie stockage a été confiée à Savoye, avec qui Scott coopère à l’échelle mondiale sur tous les contrats liés à l’alimentaire. Elle comporte la livraison d’un système X-PTS à navettes pour le stockage et le déstockage de cartons à haute densité possédant 85 000 emplacements (en photo ci-dessous). Les convoyeurs et la fin de ligne ont été pris en charge par Scott. Celui-ci fournira notamment deux palettiseurs à couches Pal 4.0 de dernière génération intégrant des fonctions de contrôle à distance, auto-diagnostic et prévention des pannes.

Des palettes à la demande

« La grosse nouveauté, par rapport au passé, sachant qu’avant la palettisation était réalisée à la main est représentée par le fait que maintenant JBS peut produire ses palettes à la demande, en les remplissant avec les différents cartons de marchandises souhaitées, cela permet d’aller beaucoup plus vite et d’éviter les erreurs » indique Frédéric Hermier. D’ajouter : « Notre projet était d’autant plus ambitieux que les produits carnés gérés sur ce site possèdent des DLC courtes ». Scott qui a agi en tant que chef de file sur ce contrat, s’est engagé à fournir une solution de bout en bout de ligne, intégrant les solutions de stockage dynamique de Savoye et ses propres solutions de transport, de palettisation et d'AGV. Ces derniers seront fournis par la filiale américaine de Scott. La mise en service est prévue au cours des deux prochaines années. Groupe industriel d’origine néozélandaise, Scott opère en Europe via sa filiale Scott Automation, anciennement connue sous le nom d’Alvey. La société, qui est spécialisée dans les solutions de convoyage et de palettisation, réalise un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros avec un effectif de 250 personnes.