Le milliardaire américain Elon Musk vient de débourser 44 milliards de dollars pour mettre la main sur le réseau social Twitter. Arguant vouloir en faire « une arène inclusive pour la liberté d’expression » en assouplissant les règles de modération, il oublie que celles-ci permettent à chacun de s’exprimer dans un espace partagé et non dans une jungle où règne la loi du plus fort.