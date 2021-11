[Science-friction] Les porcs OGM, futures pièces de rechange pour les humains ?

Une première mondiale porteuse d’espoir pour des milliers de malades en attente d’une transplantation rénale. Fin septembre, des scientifiques américains ont réussi à connecter le rein d’un porc au corps d’un patient, qui n’a pas rejeté ce greffon d’origine animale. Pendant deux jours et demi, le rein a fonctionné et produit de l’urine. Il ne s’agissait que d’une expérience médicale, le patient étant en état de mort cérébrale et ayant été débranché ensuite. Mais elle ouvre la voie à des essais cliniques plus longs et plus larges. A moins que l’affaire ne provoque un rejet de la méthode.