[Science-friction] Internet, le chaton et la parabole

Après avoir été le meilleur ami de l’internaute, le chaton est-il en passe de devenir l’ennemi de certains d’entre eux ? Jusqu’ici, pour obtenir plus de likes et de pages vues, tout blogueur, toute influenceuse possédait une arme secrète : les photos de chatons. A peine publiée, elle recueillait des commentaires enthousiastes - oh ils sont trop mignons ! - et les pouces levés, ces Graal modernes de nos narcissismes jamais comblés.