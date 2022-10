[Science-friction] Il faut se soucier des robots tueurs

En 1984, le robot exterminateur Terminator s’imposait sur nos écrans. Instillant la peur, légitime, des «robots tueurs», capables de manier une arme, voire de l’utiliser sans intervention humaine. Pour se détacher de cette image, six champions de la robotique, dont l'américain Boston Dynamics et le suisse Anybotics, se sont engagés, via une lettre ouverte publiée début octobre, à refuser «la militarisation des robots d’usage général». Comprendre : éviter que les robots de la vie courante, comme le chien quadrupède Spot, puissent servir des fins belliqueuses.

