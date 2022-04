En Allemagne, lorsqu’on s’appelle Schubert et que l’on compte parmi les entreprises les plus dynamiques de la région du Bade-Wurtemberg, on a aussi le pouvoir de déplacer des routes ! C’était en 2019. Afin de relier le siège de Crailsheim (Allemagne), où est située sa principale usine, à un terrain avoisinant, le constructeur de machines d’emballage demandait et obtenait de la ville et du Land l’autorisation de dévier la route nationale qui relie Crailsheim à Dinkelsbühl. Ces travaux étant maintenant terminés, il ne reste plus qu’à bâtir la nouvelle usine. « Nous sommes très heureux qu'une grande entreprise familiale comme Schubert investisse dans ce site et crée de nombreux emplois dans notre ville avec le nouveau bâtiment », a déclaré Jörg Steuler, le maire de Crailsheim, présent à la cérémonie de la pose de la première pierre. Schubert va investir 38 millions d’euros dans ce projet qui est aussi le plus important de son histoire et qui vise à lui offrir davantage de capacités de production face à une demande qui ne cesse de croître. La construction sera achevée d’ici au mois de juin de l’année prochaine.

