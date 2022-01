Schreiner Medipharm vise les médicaments congelés avec Freeze-Lock

© Schreiner Medipharm L'étiquette cryogénique Freeze-Lock assure l'adhérence et la lisibilité des informations importantes des produits pharmaceutiques congelés.

Pour faire face aux conditions extrêmes imposées dans le cadre des thérapies cellulaires et génétiques, Schreiner Medipharm a développé une nouvelle solution d’étiquette. Avec Freeze-Lock, le spécialiste des équipements techniques pour l’emballage pharmaceutique a mis au point un modèle résistant aux températures les plus glaciales. Il convient ainsi au stockage et au transport des traitements placés dans de la glace carbonique (–78°C) ou de l’azote liquide (–196°C).

Cette étiquette cryogénique se compose de deux couches imbriquées pour assurer une adhérence durable et maintenir une lisibilité fiable des informations portées. Sur la couche inférieure, Freeze-Lock présente une structure de surface spéciale microfine. Elle est à température ambiante sur un conditionnement vide et non congelé. Ce n’est qu’une fois le remplissage et la congélation réalisés que l’emballage reçoit la seconde partie de l’étiquette. Une pression ferme permet l’application qu’une couche de glace soit d’ores et déjà présente ou non. Le secret réside dans l’adhésif utilisé qui va se lier à l’étiquette inférieure avant de geler en quelques secondes. Cette liaison opérée, le produit peut à nouveau être stocké sous température dirigée.



La solution de Schreiner Medipharm se compose de deux parties à placer avant et après la congélation des produits. ©Schreiner Medipharm

La solution Freeze-Lock s’adresse aux laboratoires pharmaceutiques et biopharmaceutiques ainsi qu’aux recherches cliniques. Schreiner Medipharm la présente comme un moyen fiable et efficace de conserver et protéger les informations importantes des produits congelés.