Schneider et Kering dans le top 10 du classement EcoAct sur la performance climat des entreprises

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Pascal Guittet - L'Usine Nouvelle Le site HQE de Schneider Electric à Grenoble. Le groupe français est mis en avant par EcoAct dans son dernier classement.

Les années passent et ne se ressemblent pas. En 2019, la société spécialisée EcoAct regrettait que « 82% des entreprises du CAC 40 n’[aient] pas de stratégie de neutralité carbone ». Mais la donne a vraisemblablement changé. En 2021, près de 76% des entreprises françaises se sont engagées à ne plus émettre de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2050. Voilà ce qui ressort de l’étude 2021 sur le reporting climatique des entreprises publiée lundi 25 octobre par EcoAct, société de conseil en stratégie de réduction des émissions de carbone, propriété d’Atos depuis octobre 2020.

Pour la cinquième année consécutive, ses analystes se sont penchés sur les stratégies mises en place par les entreprises cotées en bourse pour réduire leur impact négatif sur le climat. Nouveauté cette année : EcoAct a décidé de se focaliser sur l’Euro Stoxx 50 (en plus du Dow 30 et du FTSE 100) et de ne plus analyser spécifiquement les entreprises du CAC 40 et de l’IBEX 35, comme c’était le cas les années précédentes.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]