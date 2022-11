Schneider Electric piste chaque source d’économie d’énergie à Carros

«Depuis 15 ans, nous avons réduit de 3% par an notre consommation énergétique. Quand le gouvernement réclame aux entreprises un effort de 10% dans la perspective de cet hiver, c’est un objectif ambitieux, compte tenu de tout ce que nous avons déjà accompli. Mais sur la base référence de notre consommation en 2019, nous voulons encore la diminuer de 15% d’ici à 2025 en embarquant tous nos collaborateurs dans ce défi», souligne Marion Bouthors, directrice du site Schneider Electric à Carros (Alpes-Maritimes), où travaille un millier de personnes (ingénierie, R&D, fabrication, support…) sur 20 000 m², dont 11 000 m² dédiés à la production d’automatismes industriels, cartes électroniques et relais de protection. Cette stratégie actionne plusieurs leviers: la gestion technique du bâtiment, des solutions technologiques de suivi des consommations et une politique managériale visant à inciter les salariés à se montrer plus précautionneux.

Des capteurs à la géothermie

