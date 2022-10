Schneider Electric et le CEA prolongent leur partenariat dans le domaine de la cybersécurité

Les questions de cybersécurité sont devenues une priorité dans l’industrie. Les attaques qui se manifestent le plus souvent sous forme de rançonnage, de déni de service ou d’erreur utilisateur, ne concernent plus, comme dans le passé, uniquement les secteurs stratégiques de l’économie, mais s’étendent maintenant à l’industrie des biens de grande consommation et aux services. La mutation des processus de fabrication vers I’Industrie 4.0 et donc, par conséquent, l’arrivée massive des technologies de l’information (Information Technologies, IT) dans les ateliers de production et sur les machines (Operational Technologies, OT) constituent, pour les pirates, autant de portes d’entrées pour accéder aux systèmes d’information des entreprises. C’est dans ce cadre que l’on doit examiner le prolongement de l’accord entre Schneider Electric et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Ce dernier, opère dans de multiples domaines de recherche, de l’énergie, à la santé en passant par les technologies de l’information et de la communication. Les deux entreprises, qui collaborent depuis 2019, sur les sujets de cybersécurité, on décidé de prolonger pour trois nouvelles années leur partenariat dans ce domaine via un laboratoire commun à Grenoble (Isère). De nouvelles solutions de sécurité mais aussi des outils de test sont eu programme. Schneider Electric a déjà mis en place, avec ses clients, des procédures de gestion des risques liés à leurs activités opérationnelles et leurs infrastructures. De son côté, le CEA apportera son expertise de plus de 20 ans dans le domaine de la cybersécurité, en s’appuyant sur ses propres exigences opérationnelles en la matière.