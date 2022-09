Schneider Electric débourserait 4 milliards d'euros pour prendre le contrôle total de sa filiale Aveva

Quelques semaines seulement après que Schneider Electric avait confirmé envisager une offre de rachat sur l'ensemble du capital de sa filiale Aveva, important fournisseur de logiciels industriels, un accord serait sur le point d'être conclu. Selon les informations de la chaîne de télévision britannique Sky News, les conseils d'administration des deux sociétés discutent d'un prix de plus de 30 livres par action Aveva, ce qui valoriserait le groupe britannique autour de 9 milliards de livres (10,4 milliards d'euros). Le groupe tricolore devrait ainsi débourser environ 3,5 milliards de livres (4,04 milliards d'euros) pour s'emparer des 41% du capital qu'il ne détient pas encore.

Des opérations similaires

En vertu de la législation britannique sur les fusions et acquisitions, Schneider devra déclarer s'il a ou non l'intention de soumettre une offre au plus tard le 21 septembre prochain, à 16h00 GMT. Le groupe, qui se renforce depuis plusieurs années dans les logiciels, a récemment multiplié les opérations dans le domaine. Déjà filiale de Schneider Electric depuis 2018, Aveva avait notamment racheté l'américain Osisoft fin 2020, pour la somme de 5 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros). Les produits développés par Aveva sont utilisés pour concevoir et gérer les plates-formes pétrolières, les navires et les usines chimiques tandis que les activités du conglomérat français couvrent les composants électriques, la gestion de l'énergie et les systèmes d'automatisation industrielle.

Avec Reuters (Shivani Tanna à Bangalore, avec Benoît van Overstraeten à Paris, version française Tangi Salaün)