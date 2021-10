Schneider Electric confirme ses objectifs 2021 malgré les tensions logistiques

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Charles Platiau Schneider Electric a confirmé mercredi ses objectifs financiers pour 2021 en dépit des tensions sur la chaîne logistique, à la faveur d'un chiffre d'affaires record au troisième trimestre. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau

Sur la période juillet-septembre, les revenus du groupe ont atteint 7,2 milliards d'euros, en hausse de 11,8% en données publiées et de 8,8% en données organiques.

"Cette performance reflète la pertinence de nos solutions et le niveau élevé et soutenu de la demande sur nos marchés finaux", a déclaré le PDG, Pascal Tricoire, cité dans un communiqué.

"Nous continuons d'évoluer dans un contexte mondial d'approvisionnement de plus en plus tendu, marqué par des pénuries et une augmentation des coûts des intrants et du transport", a-t-il néanmoins prévenu.

La pénurie de composants électroniques a notamment affecté au troisième trimestre le chiffre d'affaires de l'activité d'automatismes industriels dont la croissance organique a ralenti à 6,7% contre +9,4% pour l'autre grande activité, la gestion de l'énergie.

Pour 2021, Schneider Electric avait dit en juillet viser une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 11% et 13% et une marge d'Ebita ajusté comprise entre 16,9% et 17,2%.

