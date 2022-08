Schneider Electric envisage de racheter l'ensemble des actions d'Aveva, sa filiale dans les logiciels

La confirmation ne s'est pas longtemps fait attendre. Mercredi 24 août, quelques heures après de premières rumeurs révélées par le site américain Bloomberg, le géant Schneider Electric a confirmé envisager un offre de rachat sur l'ensemble du capital de sa filiale Aveva. Schneider rachèterait ainsi 41% du capital de l'entreprise britannique spécialiste des logiciels de gestion industrielle. "Aucune proposition n'a encore été soumise à Aveva", précise Schneider dans un communiqué en soulignant qu'il n'y a à ce stade aucune certitude sur le fait qu'une offre sera effectivement faite ni sur les termes éventuels.

Le groupe français ajoute que, en vertu de la législation britannique sur les fusions et acquisitions, il devra dire s'il a ou non l'intention de soumettre une offre au plus tard le 21 septembre prochain. A la Bourse de Londres, le titre Aveva, dont Schneider détient déjà près de 60% du capital après une première acquisition annoncée en 2017, gagnait près de 32% en début d'après-midi, portant sa capitalisation boursière à environ 8,6 milliards de livres (10,2 milliards d'euros). Le titre Schneider gagnait pour sa part 0,8% à la Bourse de Paris.

Le groupe, qui se renforce depuis plusieurs années dans les logiciels, a multiplié les opérations dans le domaine. Déjà filiale de Schneider Electric, Aveva avait notamment racheté l'américain Osisoft fin 2020, pour la somme de 5 milliards de dollars (4,2 milliards d'euros).

Nathan Mann, avec Reuters