Schlumberger, Subsea 7 et Aker Solutions fusionnent leurs activités sous-marines

OSLO (Reuters) - L'américain Schlumberger et le norvégien Aker Solutions prévoient de fusionner leurs activités de construction pétrolière et gazière sous-marine et d'associer un troisième partenaire, le norvégien Subsea 7, dans la future structure, ont annoncé mardi les groupes parapétroliers.