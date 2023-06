Schligler SAS a réalisé son premier bilan carbone

Groupe industriel familial fondé en 1856, Schligler SAS conçoit et réalise des pièces métalliques pour l’aéronautique et l’automobile. Le savoir-faire est exhaustif, des études à la production en passant par la finition des pièces (tribofinition, peinture, sablage, ébavurage) et le contrôle par CND (ligne de ressuage selon le procédé de qualification Nadcap).