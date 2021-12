Scaf, Airbus Boeing, Rafale... Retour sur l’année 2021 en dix dates clés pour l'aéro et la Défense

© Dassault Aviation - C. CosmaoL 2021, année du Rafale? La commande de 80 appareils par les Emirats arabes unis renforce encore le succès de l'appareil de Dassault Aviation à l'export. © Dassault Aviation - C. Cosmao

6 mai : Dassault dégaine le Falcon 10X, son plus grand jet d'affaires

Pour redonner un souffle commercial à ses activités civiles, Dassault Aviation a lancé le Falcon 10X, son plus grand jet d’affaires. Un avion haut de gamme au prix catalogue de 62 millions d’euros qui doit entrer en service fin 2025. L’avionneur mise gros sur cet appareil qui a pour mission de lui faire regagner des parts de marché face à deux principaux concurrents, l’américain Gulfstream et le canadien Bombardier.



Le Falcon 10X, l'avion de la remontada? C'est en tout cas ce qu'espère Dassault Aviation...

12 mai : Airbus relance son projet de chaîne d’assemblage modernisée d’A321neo à Toulouse

Bonne nouvelle pour la filière aéronautique tricolore. Annoncé début 2020 puis gelé en raison de la crise provoquée par la pandémie mondiale, le projet de chaîne d’assemblage final (FAL) ultra moderne dédiée à l’A320neo et à l’A321neo à Toulouse (Occitanie) est définitivement relancé par Airbus. De quoi redonner un peu d’oxygène au site français, qui voit s’effondrer les cadences de production des long-courriers et qui aura vu partir cette même année les derniers A380 de ses chaînes d’assemblage.

27 mai : Airbus annonce une remontée historique des cadences de l’A320

Alors que la filière aéronautique endure la plus grave crise de son histoire, Airbus dévoile un calendrier industriel d’une amplitude inattendue. Tombées de 60 à 40 appareils par mois à cause de la pandémie, les cadences de l’A320 devront remonter à 45 fin 2021, puis à 64 appareils au deuxième trimestre 2023. L’avionneur évoque même des cadences de 70 appareils par mois en 2024 et de 75 en 2025. Des niveaux jamais atteints dans l’industrie aéronautique. Des objectifs tels qu’ils provoquent des interrogations dans la chaîne d’approvisionnement, certains sous-traitants en mauvaise posture financière s’inquiétant de la pérennité de telles cadences.

14 juin : Safran et General Electric lancent le programme de moteur du futur, Rise

Partenaires de longue date, les deux compères remettent le couvert. Et cette fois-ci pour imaginer le moteur d’avion du futur. Alors que la collaboration du français Safran et de l’américain General Electric – au sein de leur société commune CFM International – a donné naissance au CFM 56 puis au Leap, deux moteurs phares des courts et moyens-courriers, elle se tourne désormais vers l’avenir plus lointain. Les deux industriels ont lancé Rise, un programme de développement autour d’une architecture de moteur en rupture. A savoir : un moteur non caréné, capable de réduire de 20% les émissions de CO2 par rapport aux moteurs actuels. Et qui pourrait voir le jour vers 2035.

11 juillet : Virgin Galactic fait décoller le tourisme spatial

L’embarquement dans une fusée en tenue d’astronaute, les secousses de l’accélération jusqu’à Mach 3 (3700 km/h), les joies de l’apesanteur, la sensation d’immersion dans la nuit spatiale et surtout le frisson de voir la Terre depuis l’espace… Les quatre passagers du premier vol dans l’espace du vaisseau de Virgin Galactic ont goûté, en avant-première, aux joies du tourisme spatial. Quelques jours plus tard, ce sera au tour de Blue Origin, puis de SpaceX de jouer les tour-opérateurs de l’espace.



Le 11 juillet 2021, la fusée VSS Unity a emmené 4 passagers dans l'espace, dont Richard Branson, le fondateur de Virgin Galactic.

30 août : Coup d’accélérateur pour le programme Scaf, l'avion de combat européen du futur

L’Allemagne, la France et l’Espagne s’engagent à investir 3,6 milliards d’euros pour la réalisation de travaux technologiques afin de préparer la nouvelle génération d’avion de combat et prévoient 5 milliards supplémentaires afin de faire voler un démonstrateur d’ici 2027. Le programme Scaf doit permettre de remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols d’ici à 2040.

16 septembre : L’Australie rompt « le contrat du siècle » avec Naval Group

Coup dur pour Naval Group et le gouvernement français. L’Australie annonce mettre un terme au contrat de fourniture de 12 sous-marins océaniques avec Naval Group. La justification de ce revirement : Canberra privilégie une alliance stratégique et militaire avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni. La nouvelle alliance AUKUS se matérialise par un contrat d’achat de sous-marins à propulsion nucléaire. Le gouvernement français évoque "un coup de poignard dans le dos".

15 novembre : Les Russes réalisent un tir de destruction de satellite

En détruisant l’un de leurs vieux satellites par un tir de missile, les Russes effectuent une démonstration de force militaire face à leurs grands rivaux. Toutefois, l’opération génère des milliers de débris dans l’espace, au point de menacer la Station spatiale internationale et ses astronautes, du fait du risque de collision avec ces débris. Plusieurs grandes puissances ont déjà réalisé ce type de tir de missile dont les Etats-Unis en 2008 et la Chine dès 2007. Plus récemment, l’Inde a également réalisé un essai de ce genre en 2019.

3 décembre : Le plus gros contrat Rafale jamais signé, avec les Emirats arabes unis

A l’occasion de la visite du président Emmanuel Macron à Dubaï le 3 décembre, les Emirats arabes unis annoncent l’achat de 80 Rafale. Une commande record de 14 milliards d’euros, soit le plus gros contrat d’armement jamais signé par la France dans le domaine de l’aviation de combat. Les appareils seront livrés à partir de 2027 et les dernières livraisons interviendront en 2031. Grâce à ce contrat, la France envisage plus de 30 milliards d’euros d’exportations de systèmes sur 2021 et 2022.

16 décembre : le doublé commercial gagnant d’Airbus, qui met KO Boeing

Airbus ne pouvait pas mieux finir l’année. L’avionneur européen a engrangé en 24 heures deux méga-commandes qui lui ont permis de finir l’année devant son rival américain. La compagnie aérienne australienne Qantas a passé une commande ferme pour 40 appareils (20 A31XLR et 20 A220), assortie d’une option pour 94 avions supplémentaires. Air France-KLM a quant à elle signé une commande ferme pour 100 A320neo, ainsi que des droits d’acquisition pour 60 appareils supplémentaires. Pas moins de huit A350 version cargo pourraient aussi être achetés. Des contrats qui ont permis à Airbus de passer le seuil des 500 commandes fermes en 2021.