Savoye devrait bientôt franchir le cap des 200 millions d’euros

Les affaires vont bon train pour Savoye, en France comme à l’international. L’ex filiale du groupe Legris industrie affiche un chiffre d’affaires de 191 millions d’euros pour l’exercice 2021, en hausse de 26% et un carnet de commandes plein, comptabilisant 200 millions d’euros. Spécialisé dans la conception et l’intégration de solutions de manutention pour l’intralogistique, avec une offre qui comprend des convoyeurs, des systèmes de tri automatique, des machines d’emballages, des robots mobiles jusqu’aux logiciels qui permettent à tous ces appareils de travailler ensemble et de gérer les entrepôts, Savoye se félicite d’une année qui a été aussi positive dans l’Hexagone qu’à l’international.

Le groupe dijonnais a d’ailleurs poursuivi l’extension de son réseau à l’étranger soit en renforçant l’implantation de ses filiales sur les marchés locaux - par exemple à Dubaï, en Italie, au Benelux - soit en en ouvrant de nouvelles, comme à Singapour. En Amérique du Nord, l’entreprise dirigée par Rémy Jeannin a démarré son usine d'Aurora, en banlieue ouest de Chicago (Illinois). « Nous y avons installé notre propre outil de production. Sur le territoire, nous déployons actuellement un important projet composé de 360 navettes et 12 allées, avons conclu un accord avec Scott, et continuons à travailler avec de grandes marques de la grande distribution et du tri de colis », indique le Pdg. Une centaine de recrutements sont prévus pour l'ensemble du groupe.

Robots

Côté produits, la société poursuit ses développements autour des logiciels et de la robotique. Savoye a lancé, en 2021, avec Odatio, un outil de gestion de la supply chain faisant le lien entre la gestion de l’entrepôt et celle du transport et continue de compléter son offre autour des robots mobiles autonomes (AMR). L’entreprise poursuit par ailleurs ses travaux en R&D autour de l’intelligence artificielle et sur la question prégnante du « end delivery » suite à l’acquisition de SoCloz en 2020. Enfin, elle cherche à développer ses prestations autour du micro-fullfillment, à savoir la gestion de mini-hubs à proximité des villes, pour le compte des enseignes. Savoye s’est illustré dans ce domaine en Italie pour le distributeur Coop Liguria et poursuit ses recherches autour de l’optimisation d’une logistique du dernier kilomètre performante et durable : « Le métier de distributeur cherche désormais à répondre une équation complexe entre empreinte écologique et facilité d’accès aux produits pour le consommateur. Nous réfléchissons donc à orienter notre croissance externe vers des entreprises innovantes en la matière », explique Rémy Jeannin. Présent avec ses usines en France, en Chine et aux États-Unis, Savoye emploie 800 personnes. L’entreprise fait partie du groupe chinois Noblelift depuis 2018.