Savoie : Jean Lain Mobilités va racheter cinq concessions en Haute-Savoie

Le concessionnaire automobile Jean Lain Mobilités, implanté à La Motte-Servolex (Savoie), poursuit sa croissance avec le rachat de cinq enseignes du groupe Stellantis. Le groupe a fait l’acquisition des concessions Citroën d’Annecy (avec DS Automobiles) ainsi que des sites d’Annemasse, de Thonon-les-Bains et de Sallanches, distribuant également les marques DS Automobiles et Opel. S’y ajoute le site de Gaillard, le parc d’exposition de voitures d’occasion du groupe. L’officialisation de ce rachat se fera d’ici à janvier 2023.

Pour le repreneur, ces acquisitions s’inscrivent dans son programme de croissance externe et de renforcement de son maillage dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, avec la reprise de la marque Opel, le groupe propose désormais 14 marques différentes de véhicules.

Jean Lain Mobilités réalise près de 850 millions de chiffre d’affaires par an. La société compte plus de 2 000 salariés et plus de 90 points de vente dans sept départements, l’Ain, l’Ardèche, la Drôme, la Haute-Savoie, l’Isère ainsi que le Rhône et la Savoie.