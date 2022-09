[Communiqué] Savoie : Energy Pool devient une société autonome.

Concepteur et fournisseur de solutions pour une énergie flexible et durable, Energy Pool, établi au Bourget-du-Lac (Savoie), rachète 25 % des titres encore détenus par Schneider Electric. Avec cette acquisition, la société devient un leader autonome des solutions d’optimisation de consommation énergétique et de gestion des systèmes électriques complexes.

La société ambitionne d’accompagner ses clients dans la transition énergétique en offrant des services de pilotage et s’engage à leur fournir de l’énergie fiable, bas carbone et économique.

La neutralité carbone, tel est l’objectif d’Energy Pool auprès de ses clients et des États d’ici à 2050. Par ailleurs, l’entreprise envisage de créer 80 postes, de développer un nouveau plan de croissance et de nouveaux services cette année.