[Communiqué] Savoie : à 70 ans, « Les Chalets Vittupier » poursuit son développement

Implantée dans la ville de La Clusaz (Savoie) depuis 1950, « Les Chalets Vittupier » est une entreprise familiale spécialisée dans la rénovation et la construction de chalets en bois. Elle envisage d’élargir son site pour une meilleure réorganisation de son espace. Le chantier consistera à agrandir de 350 m² son atelier.

Rappelons que le groupe Vittupier fabrique depuis plusieurs années des chalets et des mazots (petit mas rustique) édifiés dans les Aravis, mais surtout en Savoie. L’atelier construit une quinzaine d’exemplaires par an pour sa clientèle locale et nationale. Vittupier Construction, l’une des filiales et bureau d’études de l’entreprise, se charge de la maîtrise d’œuvre. Tandis que « Les Chalets Vittupier » s’occupe de l’aspect technique, des plans de fabrication et l’agencement.

Un investissement estimé à environ 1 million d’euros sera consacré à ce projet. Il permettra à la société de répondre aux besoins croissants sur le marché, mais aussi de faire face à ses concurrents.