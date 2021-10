Sauvée par deux fois, l’usine pharma d’Athena Inpharmasci investit pour assurer son avenir

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Julien Cottineau Menacée en 2002 et 2020 de fermeture, l'usine d'Athena Inpharmasci à Prouvy (Nord) s'est relancée depuis 2020 mais ne fonctionne qu'entre 50% et 60% de ses capacités installées.

L’usine ronronne. A Prouvy, à quelques kilomètres de Valenciennes (Nord), sortent environ 25 millions de boîtes de médicaments par an du site de sous-traitance pharmaceutique Athena Inpharmasci. Positionnée sur la formulation de formes solides (comprimés, gélules, médicaments effervescents), l’usine est approvisionnée en principes actifs, les molécules qui soignent, et en excipients, pour l’enrobage et la mise en forme.

La production s’articule dans une dizaine de box, chacun avec des spécificités et des équipements distincts (granulateurs, compacteurs, dragéificateurs, mélangeurs...). Dans la seconde partie de l’usine, d’autres équipes gèrent une dizaine de lignes de conditionnement pour plus d’une centaine de produits pharmaceutiques et plusieurs centaines de références. Les médicaments génériques occupent environ 70% des volumes. Rien n’atteste ici de difficultés particulières. Pourtant, l’usine revient de très loin, et son avenir n’est pas assuré.

Des usines souvent passées de main en main

