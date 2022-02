Saur veut devenir le champion de la transition hydrique

Après des années difficiles et avoir frôlé le dépôt de bilan, le groupe Saur semble avoir trouvé sa voie depuis qu’il a été repris par le fonds suédois EQT détenu par la famille Wallenberg en 2018. Et pour preuve, le troisième opérateur français sur le marché de l’eau annonce avoir atteint ses objectifs avec deux ans d’avance. En 2021, le chiffre d’affaires a atteint 1,7 milliard d’euros contre 1,4 milliard un an plus tôt. Avec une croissance organique qui s’accompagne aussi d'acquisitions comme celle du portugais Aquapor dans les concessions d’eau municipale.