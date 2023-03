Satys Aerospace inaugure une nouvelle salle de peinture d'avions à Blagnac

Le groupe Satys Aerospace, spécialisé dans la peinture et le traitement de surface pour l'aéronautique, inaugure le mardi 21 mars une nouvelle salle de peinture d'avions sur son site industriel majeur à Blagnac (Haute-Garonne). Il s'agit de la sixième salle de peinture du groupe sur l'agglomération toulousaine. Un investissement de 11 millions d'euros. «Dédié majoritairement aux ATR, ce nouvel équipement pourra en outre également accueillir des Airbus A319 et A320», précise Grégory Mayeur, directeur général de l'entreprise. D’une superficie de 2 000 m² et d’une hauteur totale de 18 mètres, la nouvelle salle, baptisée, en interne «LS 06», a été mise en service fin février 2022 et emploie à ce jour une vingtaine de salariés, en 2X8. En première année d'exploitation, l'objectif est de 35 ATR.

